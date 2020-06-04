شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستغل العوامل الايجابية- تحليل - 4-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتشكيل الموجات الصاعدة مستغلا بذلك الثبات فوق مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 121.80 إضافة إلى وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشع الشراء.

ما سبق يعزز فعالية المسار الصاعد ولنؤكد حاليا إلى أهمية ثبات التداولات فوق المتوسط المتحرك 55 ليمكن ذلك السعر من استئناف الهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 123.10 و 123.80 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.80 و 123.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد