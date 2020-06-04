الباوند مقابل الين يتذبذب فوق الدعم الإضافي-تحليل - 4-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج بتداولات يوم أمس على ثباته بشكل إيجابي فوق مستوى 136.00 والذي يشكل بدوره الدعم الإضافي أمام المحاولات الصاعدة, نشير حاليا إلى أهمية تجاوز السعر لمستوى 137.65 ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع لننتظر انجذابه بذلك نحو مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 138.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.00 و 138.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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