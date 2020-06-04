شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 4-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى تداولات هذا الصباح نظرا لثباته المتكرر دون محور المتوسط المتحرك 55 ليستمر ذلك بتشكيل مقاومة إضافية بارتكازه عند 875.00, لذلك سنبقى على ترجيح سيطرة الميل الجانبي وانحصار التداولات ضمن نطاق ضيق متمثل بالحاجز الحالي بينما يشكل مستوى 810.00 الدعم الإضافي أمام التداولات الصاعدة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 875.00 و 810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي