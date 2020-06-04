شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لتأكيد الاختراق– تحليل -4-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر النحاس للتذبذب قرب مستوى 2.4530 والذي يشكل بدوره العامل الأساسي لتأكيد السيناريو التصحيحي الصاعد والمتوقع سابقا, لذلك يجب التأكد من ثبات التداولات فوق هذا الحاجز ليزيد من فرص وصول السعر قريبا نحو الأهداف المستقرة عند 2.5400 و 2.6200 على التوالي.

أما فشل السعر بتأكيد الاختراق والثبات دون مستوى 2.4530, فإن ذلك سيجبره على تجديد المحاولات السلبية ليتكبد بذلك بعض الخسائر بانجذابه نحو 2.3500 وصولا لدعم القناة الهابطة والممتد نحو 2.2650 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.4300 و 2.5400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد