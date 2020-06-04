شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أشهر قبيل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1196$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1233 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1237$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر شباط/فبراير الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1257$.

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تحققت تلك المكاسب ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى القارة العجوز ، خاصة بعد تباطؤ انتشار فيروس كورونا فى معظم البلدان الأوروبية ، واستمرار الحكومات فى تخفيف قيود العزل الصحي وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.

وتشير معظم التوقعات إلى قيام المركزي الأوروبي بتوسيع حجم برنامج التحفيز النقدي الطارئ "برنامج مكافحة الأوبئة" الذي يبلغ قيمته 750 مليار يورو بمقدار 500 مليار ليصبح إجمالي مشتريات السندات 1.250 تريليون يورو شهريا.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.