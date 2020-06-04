شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثمانية جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال وتسعير المستثمرين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً بالإضافة إلى الاحتجاجات الموسعة التي تشهدها أمريكا.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.21% لتتداول حالياً عند 836.26$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 834.54$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 834.61$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 97.46 مقارنة بالافتتاحية عند 97.31.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 330 ألف طلب إلى 1,820 ألف طلب مقابل 2,123 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 1,002 ألف طلب إلى 20,050 ألف طلب مقابل 21,052 ألف طلب.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 41.5$ مليار مقابل 44.4$ مليار في نيسان/أبريل ومع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ووسط التوقعات باستقرار انكماش الانتاجية عند 2.5% واستقرار نمو تكلفة واحدة العمل عند 4.8% دون تغير عن القراءة الأولية للربع الأول وذلك مقابل نمو الإنتاجية 1.2% ونمو تكلفة واحدة العمل 0.9% في الربع الرابع.

بخلاف ذلك، لا يزال مسلسل تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين مستمر، حيث تابعنا بالأمس إعلان البيت الأبيض عن قيام أمريكا بحظر شركات الطيران الصينية، وجاء ذلك رداً على تجاهل الصين لطلبات شركات الطيران الأمريكية لاستئناف الرحلات الجوية إلى الصين والتي تم تعليقها بسبب جائحة كورونا، ويذكر أن العلاقات بين أكبر اقتصاديان وأكبر دولتان صناعيان في العالم تدهورت في العديد من الملفات بالتزامن مع تفشي الفيروس التاجي.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات والمظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة الأمريكية، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها أمريكا، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ووجه ترامب الاثنين انقادات حادة لعمداء الولايات الأمريكية مع وصفه لهم بالضعفاء وأنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الاحتجاجات.