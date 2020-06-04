شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى حاجز 109 ين ياباني لأول مرة في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الثامن من نيسان/أبريل الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل تصاعد الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 109.05 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.90 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في شهرين عند 109.10، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.81.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 330 ألف طلب إلى 1,820 ألف طلب مقابل 2,123 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 1,002 ألف طلب إلى 20,050 ألف طلب مقابل 21,052 ألف طلب.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 41.5$ مليار مقابل 44.4$ مليار في نيسان/أبريل ومع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ووسط التوقعات باستقرار انكماش الانتاجية عند 2.5% واستقرار نمو تكلفة واحدة العمل عند 4.8% دون تغير عن القراءة الأولية للربع الأول وذلك مقابل نمو الإنتاجية 1.2% ونمو تكلفة واحدة العمل 0.9% في الربع الرابع.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات والمظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة الأمريكية، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها أمريكا، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ووجه ترامب الاثنين انقادات حادة لعمداء الولايات الأمريكية مع وصفه لهم بالضعفاء وأنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الاحتجاجات.