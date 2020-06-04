شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقترح تأجيل اجتماع أوبك+ إلى منتصف يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدر في أوبك إن السعودية اقترحت تأجيل الاجتماع القادم لمجموعة أوبك+ إلى منتصف يونيو.

وقال المصدر إن عقد اجتماع أوبك+ منتصف يونيو يسمح بمراجعة التزام الدول بالتخفيضات، بحسب وكالة رويترز.

إلى ذلك، أكد مصدران بأوبك+ أن السعودية وروسيا قد اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ الحالية لمدة شهر.

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وأشار مصدر بأوبك إلى أن دول أوبك+ تبحث تطبيق معيار للامتثال لتخفيضات النفط، والسعودية وروسيا تطلبان بتعهدات صارمة بالالتزام بحصص الإنتاج النفطي من بعض الدول من بينها العراق و نيجيريا.

يذكر أن العراق قد سجل التزاما ضعيفا بأهداف خفض الإنتاج في مايو أيار. ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قرارا في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل.

وكانت أسعار النفط تراجعت خلال تداولات يوم الأربعاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات كشفت عن انخفاض المخزون الأمريكي على خلاف المتوقع.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم في بياناتها الرسمية انخفاض مخزون الخام بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي خلافا لتوقعات بارتفاع قدره 3.5 مليون برميل.