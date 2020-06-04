تشغيل «دبي آوتليت مول» بنسبة 100%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

اتخذ «دبي آوتليت مول» جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية في المول منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2020، مثل نشر اللوحات التوعوية، والإرشادية، وتنفيذ عمليات التعقيم المستمرة، والمحافظة تطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وأكد المول أن نسبة التشغيل 100%، ومواعيد العمل من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساء.

ويقوم المركز بتنفيذ جميع التدابير الاحترازية، بما في ذلك فحص درجة الحرارة لكل عملائه، وموظفيه، وتعقيم أرجاء المول على مدار 24 ساعة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، ووضع اللوحات الإرشادية للزوار، والموظفين، لحثّهم على ارتداء الكمامات، والقفازات، مع حظر دخول كبار السن فوق الـ60 عاماً، والأطفال ما بين 3 إلى 12 عاماً، والسماح للزوار بالبقاء لمدة أقصاها 3 ساعات، وإتاحة المصاعد فقط لأصحاب الهمم، مع ضرورة تطبيق التباعد الجسدي، وترك مسافة مترين بين كل شخص وآخر. كما تم تخصيص غرف للعزل، مع سلة مهملات منفصلة مزودة بلوحات إرشادية للتخلص من الكمامات والقفازات المستعملة في مختلف أنحاء المركز.

وقال «فيشال ماهاجان»، مدير «دبي أوتليت مول»: بينما نقر، ونحترم، ونقدّر الجهود التي يبذلها العاملون في الخطوط الأمامية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، نحن في «دبي أوتليت مول» نطبق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان توفير أعلى معايير الصحة و السلامة للمتسوقين. نحن ندرك أن لدينا دوراً هاماً للحفاظ على صحة وسلامة مستأجرينا، وموظفينا، وعملائنا، وزوارنا. وإننا نعمل بشكل وثيق بما يتماشى مع التوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئات المحلية، والدولية، المعنية للحد من تفشي الوباء. وفي ظل هذه الأوقات العصيبة، فإننا نتمنى للجميع البقاء بأمان واستثمار هذا الوقت بأفضل الطرق الإيجابية من كل النواحي. ونتطلع قدماً للترحيب بكلة عملائنا في المول.