شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: سوق النفط قد تشهد عجزا بين 3-5 ملايين برميل فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال اليوم الخميس، إن سوق النفط العالمية قد تشهد عجزا يتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين برميل يوميا في يوليو، اعتمادا على معايير اتفاق سيتوصل إليه منتجو أوبك+.
وذكرت إنترفاكس أن نوفاك قال إن فائض إمدادات النفط العالمية انخفض إلى سبعة ملايين برميل يوميا في مايو.
وأضاف أنه لا يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا رسميا بشأن تخفيضات إنتاج النفط وأن موسكو تظل في نقاش مع واشنطن بشأن الوضع في سوق الخام.
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