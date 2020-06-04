شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع قبيل اجتماع للبنك للمركزى وشركات السيارات تنخفض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف ارتفاع لسوق الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع تركيز المستثمرين على اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حيث من المتوقع أن يقدم صانعو السياسات المزيد من المساعدة لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، لكنه قبع قرب أعلى مستوياته منذ أوائل مارس، بينما تراجع المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.6 بالمئة.
وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك الانخفاض، ليتراجع مؤشرا القطاعين 2.5 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب.
وارتفعت أسواق الأسهم بقوة هذا الأسبوع، مع اقتراب المؤشر ناسداك المثقل بشركات التكنولوجيا في وول ستريت من مستويات قياسية في الوقت الذي تلقى فيه الإقبال على المخاطرة الدعم من مؤشرات على التعافي من ركود مدفوع بفيروس كورونا والتفاؤل حيال التوصل للقاح لمرض كوفيد-19 وآمال بمزيد من التحفيز.
في غضون ذلك، وافقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو لتسريع التعافي من فيروس كورونا أمس الأربعاء، لكن أسهم دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاجن نزلت بما يتراوح بين 2.6 و4.5 بالمئة إذ مالت الحزمة لدعم السيارات الكهربائية.
وقفز سهم شركة ريمي كوينترو الفرنسية للخمور 6.9 بالمئة بعد أن توقعت تعافيا قويا في النصف الثاني مدفوعا بالصين والولايات المتحدة.
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