شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بعد تسجيله أكبر تراجع يومى فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1703.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد تراجع 1.7 بالمئة أمس الأربعاء. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1705.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس إن السوق تشهد بعض "التحرك التصحيحي" بعد التراجع الحاد أمس الأربعاء.

وأدى التفاؤل الاقتصادي الناجم عن تخفيف قيود فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا مؤخرا مما أدى بأسعار المعدن الأصفر للهبوط بنسبة 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

Advertisements

وقال سبيفاك "هناك تعاف في الإقبال على المخاطرة... تفاؤل بشأن انتهاء إجراءات العزل العام وبأن الاقتصاد ربما يكون متجها صوب بعض الاستقرار".

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى لها في شهرين اليوم الخميس مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل توقعات خطط التحفيز الحكومية بما حد من جاذبية الذهب.

لكن على الرغم من تحسن شهية المخاطرة، فقد استقرت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأوقية بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين والاحتجاجات في مدن بالولايات المتحدة وضعف الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1923.06 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 832.90 دولار.

وسجلت الفضة تراجعا للجلسة الثالثة على التوالي وهبطت 0.6 بالمئة إلى 17.57 دولار.