شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لاختراق مستوى 0.9626 يوم أمس لكنه عاد للاستقرار دون هذا المستوى، حيث شكّل المتوسط المتحرك 50 مقاومة جيدة أوقفت محاولات السعر الإيجابية، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة على المدى اللحظي والقصير، والتي تعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 0.9541.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9540 والمقاومة 0.9650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط