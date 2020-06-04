شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط الآن ليقترب من الدعم المحوري 0.6884، وكما أشرنا يوم أمس، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط على المدى اللحظي.
يحتاج السعر لحافز إيجابي يساهم بدفع التداولات لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 0.7200.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6970
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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