شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ضمن نموذج استمراري – تحليل - 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر عقود خام برنت الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد يظهر بالرسم البياني، مما يعني بأن اختراق 39.85 سيشكّل حافز إيجابي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليفتح الطريق أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 42.40 ثم 43.25.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل ويحمي السيناريو الإيجابي المقترح، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 39.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد