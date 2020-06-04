شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر دعم القناة – تحليل - 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب قرب الدعم 36.10 ويحافظ على ثباته فوقه، ليبقى مستقراً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 41.04، بينما يمثّل كسر مستوى 36.10 عامل سلبي سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 39.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد