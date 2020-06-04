شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من الميل الهابط ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية واضحة الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي التالي يتواجد عند 18.93.

لذلك، سيبقى السيناريو الإجمالي الصاعد قائماً ما لم يتم كسر مستوى 17.10 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي