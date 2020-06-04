شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم – تحليل - 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لمستوى 1691.10 وارتد صعوداً بشكل ملحوظ من هناك، ليتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار تحقيق مزيد من الارتفاع لزيارة القمّة المسجّلة مؤخراً عند 1764.00 كهدف إيجابي أول.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن كسر 1691.10 سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط والتوجه نحو 1646.00 كمحطة تصحيحية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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