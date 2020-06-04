شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب طفيفة – تحليل - 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ارتفاعاً مؤقتاً يوم أمس وارتد هبوطاً ليستقر حول 1.3500، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستويات 1.3450 ثم 1.3362 كمحطات رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3612 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3420 والمقاومة 1.3600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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