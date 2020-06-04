الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 04-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 109.22، ويحاول السعر تأكيد تخطي مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، لنرجّح اختراق المستوى المذكور والتوجه نحو مناطق 110.70 خلال الفترة القادمة.
من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى مسيطراً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيضع السعر تحت ضغط سلبي محتمل قد يدفع لزيارة مناطق 107.68 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 110.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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