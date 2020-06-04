شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر أرضية الدعم – تحليل - 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بسلبية ليختبر أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 1.2515 بعد اختراقه مسبقاً، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن محطتنا التالية تتواجد عند 1.2777.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2515 سيوقف الارتفاع المقترح ويضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار 1.2400 ويمتد إلى 1.2304.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2460 والمقاومة 1.2650
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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