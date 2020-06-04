شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً ليقترب من حاجز 1.1200، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1295.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 1.1170 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1150 والمقاومة 1.1300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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