شكرا لقرائتكم خبر عن "الكويت الدولي" يعيد تشغيل 9 أفرع مع تطبيق معايير الاشتراطات الصحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الكويت الدولي أنه واستجابة لقرار مجلس الوزراء ببدء العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، باشر البنك باستقبال العملاء من خلال 9 أفرع من بينها الفرع الرئيسي الواقع في قلب العاصمة.

وقال مدير عام الإدارة المصرفية للافراد عثمان توفيقي، إنه وبناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء وتماشيا مع توجيهات بنك الكويت المركزي، فقد قرر "الكويت الدولي" إعادة فتح بعض فروعه لاستقبال عملائه من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، لكن مع الالتزام بتقليل عدد الموظفين الذين سيعملون خلال هذه الفترة، إلى جانب تقليل عدد الفروع إلى 9 أفرع فقط بما يلبي احتياجات العمل والعملاء، بحسب صحيفة الأنباء.

يشار إلى أن قرار البنك جاء تزامنا مع قرارات بنوك أخرى بالبلاد بهذا الشأن وكان أبرزها بنك الكويت الوطني الذي أعلن عن افتتاح أبوابه للعملاء من خلال 19 فرعاً منتشراً في جميع المحافظات، مع سعيه لتوفير كل الخدمات المصرفية لهم في ظل الظروف الصحية الطارئة الحالية في الكويت.

كما عاد البنك الأهلي الكويتي لاستقبال العملاء من خلال 11 فرعاً تابعاً له تقع في مواقع استراتيجية لتلبية متطلباتهم، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 من بعد الظهر.