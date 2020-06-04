شكرا لقرائتكم خبر عن %98.6 نسبة التزام الكويت باتفاق تقليص إمدادات "أوبك+" في مايو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جاء في تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " أن التزام الكويت باتفاق خفض إنتاج النفط مع دول أوبك + خلال مايو الماضي بلغ ما نسبته 98.6%، بكميات إنتاجية وصلت إلى 2.177 مليون برميل.
وأشارت إلى أن إنتاج الكويت تم تحديده عند 2.168 مليون برميل، منخفضاً من 2.809 مليون برميل وفقاً لاتفاق خفض الإنتاج، بحسب صحيفة السياسية.
ولفتت إلى أن إنتاج الكويت انخفض خلال مايو بمقدار 632 ألف برميل، مقارنة بالشهر السابق.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت خلال تداولات يوم الأربعاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات كشفت عن انخفاض المخزون الأمريكي على خلاف المتوقع.
كانت هذه تفاصيل خبر %98.6 نسبة التزام الكويت باتفاق تقليص إمدادات "أوبك+" في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.