شكرا لقرائتكم خبر عن %98.6 نسبة التزام الكويت باتفاق تقليص إمدادات "أوبك+" في مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جاء في تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " أن التزام الكويت باتفاق خفض إنتاج النفط مع دول أوبك + خلال مايو الماضي بلغ ما نسبته 98.6%، بكميات إنتاجية وصلت إلى 2.177 مليون برميل.

وأشارت إلى أن إنتاج الكويت تم تحديده عند 2.168 مليون برميل، منخفضاً من 2.809 مليون برميل وفقاً لاتفاق خفض الإنتاج، بحسب صحيفة السياسية.

ولفتت إلى أن إنتاج الكويت انخفض خلال مايو بمقدار 632 ألف برميل، مقارنة بالشهر السابق.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت خلال تداولات يوم الأربعاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات كشفت عن انخفاض المخزون الأمريكي على خلاف المتوقع.