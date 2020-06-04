شكرا لقرائتكم خبر عن المخيزيم: "الاستثمارات الوطنية" تسعى للمحافظة على حقوق المساهمين في ظل كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية المدرجة بالبورصة الكويتية فهد عبدالرحمن المخيزيم أن الشركة تراقب تطورات الوضع العام في السوقين المحلي والإقليمي، لاسيما في ظل الانعكاسات الواضحة لجائحة "كورونا".

وقال المخيزيم إن المستجدات التي فرضتها أزمة "كورونا" والتي ألقت بظلالها على العالم كُله يجب أن تقابل بخطط واعية لتجاوز تداعياتها، وذلك ما نجحت فيه "الاستثمارات الوطنية" فعلياً منذ شهور، إذ تعمل بخطط طوارئ واضحة المعالم للمحافظة على حقوق المساهمين ومصالح العملاء، بحسب صحيفة الراي.

وحول أداء قطاع الاستثمارات العقارية في الشركة، أفاد المخيزيم بأنه كان مميزاً للغاية خلال العام الماضي، فيما تعكف الشركة على بحث التعامل مع الفرص المتاحة وفقاً للخطط الاستراتيجية المتبعة، لافتاً إلى زيادة حجم محفظة إدارة أملاك الغير بنسبة 37%، ليصبح إجمالي العقارات المدارة من القطاع 70 عقاراً، منها التجاري والصناعي والاستثماري، مبيناً أن "الاستثمارات" حافظت على توزيعاتها لمساهمي عقاراتها في بريطانيا وأميركا رُغم "كورونا".

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وتعتبر شركة الاستثمارات الوطنية إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت، وهي مدرجة في بورصة الكويت وتخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية.

وتنهض شركة الاستثمارات الوطنية التي يبلغ رأسمالها المدفـوع 79,786,210 دينار كويتي، بدور بالغ الفعالية والنشاط في مختلف القطاعات في الأسواق المحلية والعربية والعالمية.

وتأسست في 6 ديسمبر 1987 كشركة كويتية مساهمة بهدف الاستثمار في العقارات والملكية الخاصة

تم إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية (حالياً بورصة الكويت) في عام 1988.