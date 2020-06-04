شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم سامبا (1090) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.08% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 24.94 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 22.68. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.68 ومستوى المقاومة 24.94.

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