شكرا لقرائتكم خبر عن سوليدرتي تكافل يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سوليدرتي تكافل (8290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 11.92، مما تسبب في أداء متذبذب خلال الجلسة، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.52% بما يعادل 0.18 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 11.92، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.76.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.76.