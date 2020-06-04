شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز ينهي آمال الارتفاع – تحليل صباحي – 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المراكز (4321) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي بتداولاته القادمة، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.35% بما يعادل -0.50 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.00، ليستهدف مستوى الدعم 18.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.88 ومستوى المقاومة 22.00.