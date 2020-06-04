شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العالمية (8280) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.72% بما يعادل 0.28 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نح نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة 16.32 بالاستقرار أعلاه، ليستهدف مستوى المقاومة 19.94.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.58 ومستوى المقاومة 18.00.