الأهلي يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 04-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من الضغط السلبي على السهم، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.37% بما يعادل -0.55 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 40.60، ليستهدف مستوى الدعم المهم 37.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 42.00.
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