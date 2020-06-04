شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يتراجع بتأثير مقاومة محورية – تحليل صباحي – 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ميدغلف للتأمين (8030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 23.74، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق هذا المستوى، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.17% بما يعادل -0.28 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 23.74، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 26.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.48 ومستوى المقاومة 25.00.