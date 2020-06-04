شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يشهد تحسن طفيف – تحليل صباحي – 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب جديدة طفيفة في آخر جلساته بنحو 10 هللة أو بنسبة 0.57%، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 17.02، ليستهدف مستوى المقاومة 19.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.02 ومستوى المقاومة 19.10.
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