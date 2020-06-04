شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تبوك الزراعية (6040) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.08% أو ما يعادل 16 هللة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.16، ليستهدف مستوى المقاومة 15.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.16 ومستوى المقاومة 15.78.