مؤشر قطاع إنتاج الأغذية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 04-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع إنتاج الأغذية (TFBI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ومصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.19% بما يعادل 9.35 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 5,139.60 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,897.82 ومستوى المقاومة 5,139.60.

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