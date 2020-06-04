شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في ثمانية جلسات والأنظار على المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 13 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال وتسعير المستثمرين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل استمرار تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين والاحتجاجات الموسعة التي تشهدها الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 04:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.14% لتتداول عند 1,705.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,702.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,704.80$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 97.46 مقارنة بالافتتاحية عند 97.31.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 15.0% مقابل 11.2% في آذار/مارس الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 22.3% مقابل 9.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس. الأمر الذي قد يعكس أكبر تراجع منذ بداء نشأة الاتحاد الأوروبي في مطلع عام 1999.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد فعليات اجتماع المركزي الأوروبي وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، كما من المرتقب أن يتم خلاله الاجتماع زيادة حجم حزمة شراء السندات الطارئة (PEPP) بواقع 500 مليار يورو إلى 1.25 تريليون يورو، وذلك قبل المؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

ويأتي ذلك عقب ساعات من موافقة تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على حزمة تحفيز شاملة بقيمة 130 مليار يورو مصممة لتحفيز إنفاق المستثمرين على المدى القصير واستثمارات الشركات في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، كما تابعنا بالأمس تأكيد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس على رفع بلاده حظر السفر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءاً من 15 من حزيران/يونيو الجاري، وجاء ذلك ضمن إعادة فتح الاقتصاديات العالمية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الأربعاء تحذير المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوجي بأن هناك تهديد واضح من حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا والتي قد تكون مدمرة، وبالأخص مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً، مع تأكيده على أن حدوث موجة ثانية للفيروس التاجي ليست حتمية، موضحاً أن الوقت الحالي ليس أفضل مما كونا عليه في مطلع العام وبالأخص أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس بعد.

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وفي نفس السياق، أفاد أيضا كبير الباحثين في منظمة الصحة العالمية بالأمس بأنه لا توجد أدلة حيال إيجاد دواء فعال يقلل من حالات الوفاة بسبب الفيروس التاجي، مع حثه على مواصلة الخبراء لجميع التجارب للإيجاد العلاج المناسب للفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 6.29 مليون ولقي 379,941 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو الماضي والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 330 ألف طلب إلى 1,820 ألف طلب مقابل 2,123 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 1,002 ألف طلب إلى 20,050 ألف طلب مقابل 21,052 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 41.5$ مليار مقابل 44.4$ مليار في نيسان/أبريل ومع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ووسط التوقعات باستقرار انكماش الانتاجية عند 2.5% واستقرار نمو تكلفة واحدة العمل عند 4.8% دون تغير عن القراءة الأولية للربع الأول وذلك مقابل نمو الإنتاجية 1.2% ونمو تكلفة واحدة العمل 0.9% في الربع الرابع.

بخلاف ذلك، لا يزال مسلسل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين مستمر، حيث تابعنا بالأمس إعلان البيت الأبيض عن قيام أمريكا بحظر شركات الطيران الصينية، وجاء ذلك رداً على تجاهل الصين لطلبات شركات الطيران الأمريكية لاستئناف الرحلات الجوية إلى الصين والتي تم تعليقها بسبب جائحة كورونا، ويذكر أن العلاقات بين أكبر اقتصاديان في العالم تدهورت في العديد من الملفات بالتزامن مع تفشي الفيروس التاجي عالمياً.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات والمظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة الأمريكية، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها أمريكا، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ووجه ترامب الاثنين انقادات حادة لعمداء الولايات الأمريكية مع وصفه لهم بالضعفاء وأنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الاحتجاجات.