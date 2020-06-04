شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع، الشهر، الربع الفصلي والنصف الثاني من عام 2020 على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الخميس الذي يحمل في طياته اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى 8.80 مليار دولار استرالي مقابل 10.45 مليار دولار استرالي في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 7.50 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تقلص التراجع إلى -17.7% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل والتوقعات -17.9%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع المركزي الأوروبي وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، كما من المرتقب أن يتم خلاله الاجتماع زيادة حجم حزمة شراء السندات الطارئة (PEPP) بواقع 500 مليار يورو إلى 1.25 تريليون يورو، وذلك قبل المؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

ويأتي ذلك عقب ساعات من موافقة تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على حزمة تحفيز شاملة بقيمة 130 مليار يورو مصممة لتحفيز إنفاق المستثمرين على المدى القصير واستثمارات الشركات في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، كما تابعنا بالأمس تأكيد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس على رفع بلاده حظر السفر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءاً من 15 من حزيران/يونيو الجاري، وجاء ذلك ضمن إعادة فتح الاقتصاديات العالمية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الأربعاء تحذير المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوجي بأن هناك تهديد واضح من حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا والتي قد تكون مدمرة، وبالأخص مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً، مع تأكيده على أن حدوث موجة ثانية للفيروس التاجي ليست حتمية، موضحاً أن الوقت الحالي ليس أفضل مما كونا عليه في مطلع العام وبالأخص أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس بعد.

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وفي نفس السياق، أفاد أيضا كبير الباحثين في منظمة الصحة العالمية بالأمس بأنه لا توجد أدلة حيال إيجاد دواء فعال يقلل من حالات الوفاة بسبب الفيروس التاجي، مع حثه على مواصلة الخبراء لجميع التجارب للإيجاد العلاج المناسب للفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 6.29 مليون ولقي 379,941 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، لا يزال مسلسل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين مستمر، حيث تابعنا بالأمس قيام أمريكا بحظر شركات الطيران الصينية، وجاء ذلك رداً على تجاهل الصين لطلبات شركات الطيران الأمريكية لاستئناف الرحلات الجوية إلى الصين والتي تم تعليقها بسبب جائحة كورونا، ويذكر أن العلاقات بين أكبر اقتصاديان في العالم تدهورت في العديد من الملفات منذ تفشي الفيروس التاجي أواخر العام الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.01% ليخسر 0.22 نقطة ويصل إلى المستوى 1,598.86، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.08% ليربح 17.25 نقطة ويصل إلى المستوى 22,631.01.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.30% ليخسر 11.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,971.76، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.37% ليخسر هو الأخر 10.70 نقطة ويصل إلى المستوى 2,912.67.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاُ بنسبة 0.33% ليخسر 79.94 نقطة ويصل إلى المستوى 24,245.68، بينما ارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.34% ليربح 7.36 نقطة ويصل إلى المستوى 2,154.36.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.55% ليربح 61.52 نقطة ويصل إلى المستوى 11,179.79، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.44% ليربح هو الأخر 25.90 نقطة ويصل إلى المستوى 5,967.50.