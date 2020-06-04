شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لليوم الثاني على التوالي، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل المؤشر خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.86% بما يعادل -62.82 نقطة، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليستجمع قواه الإيجابية عن طريق تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولات المؤشر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,396.60 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات مستوى الدعم 7,073.95. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,396.60. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 41 عدد أسهم الشركات الخاسرة 148 عدد أسهم الشركات الثابتة 6 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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