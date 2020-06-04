شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي لأول مرة في ستة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال وتسعير المستثمرين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل تصاعد الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا.

في تمام الساعة 02:21 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.30% إلى مستويات 0.6900 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6920، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6892، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6933.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى 8.80 مليار دولار استرالي مقابل 10.45 مليار دولار استرالي في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 7.50 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تقلص التراجع إلى -17.7% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل والتوقعات -17.9%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أمس الأربعاء انكماشاً 0.3% مقابل نمو 0.5% في الربع الرابع، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.2% في الربع الرابع، وذلك عقب ساعات من قيام صانعي السياسية النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي الثلاثاء الماضي بالبقاء على أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند 0.25%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو الماضي والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 330 ألف طلب إلى 1,820 ألف طلب مقابل 2,123 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 1,002 ألف طلب إلى 20,050 ألف طلب مقابل 21,052 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 41.5$ مليار مقابل 44.4$ مليار في نيسان/أبريل ومع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ووسط التوقعات باستقرار انكماش الانتاجية عند 2.5% واستقرار نمو تكلفة واحدة العمل عند 4.8% دون تغير عن القراءة الأولية للربع الأول وذلك مقابل نمو الإنتاجية 1.2% ونمو تكلفة واحدة العمل 0.9% في الربع الرابع.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات والمظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة الأمريكية، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها أمريكا، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ووجه ترامب الاثنين انقادات حادة لعمداء الولايات الأمريكية مع وصفه لهم بالضعفاء وأنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الاحتجاجات.