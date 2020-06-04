شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري الاسترالي خلال نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 8.80 مليار دولار استرالي مقابل 10.45 مليار دولار استرالي والتي عدلت من فائض 10.60 مليار دولار استرالي في آذار/مارس الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 7.50 مليار دولار استرالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقلص الفائض في الميزان التجاري الاسترالي خلال نيسان/أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.