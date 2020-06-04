شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 104 فلس، مسجلا بذلك أعلى مستوى له خلال الجلسة، كما نلاحظ الارتفاع الكبير لكميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لذلك نتوقع إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 110 فلس كمستوى أول ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 95 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 102.0 بينما مستوى المقاومة هو 105.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد