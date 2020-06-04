شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري الكويتي (CBK) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل قوي خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 475 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 500 فلس، مما يعد إشارة سلبية قد تفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 430 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 500 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 465 بينما مستوى المقاومة هو 480 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط