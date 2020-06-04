شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاستثمار الخليجي (GIH) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 49٫40 فلس، وذلك بعدما لامس السهم ما نسبته 50% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من شهر ديسمبر من العام الماضي حتى مارس من العام الحالي، وهو ما نتوقع معه إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 37 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 45.5 بينما مستوى المقاومة هو 52 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط