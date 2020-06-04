شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 39٫90 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 36 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.7 بينما مستوى المقاومة هو 42.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط