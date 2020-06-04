شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 25٫50 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 23 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 28 فلس كمستوى أول ثم 32 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 22 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24.9 بينما مستوى المقاومة هو 26.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد