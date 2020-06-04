شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 169 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 180 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 150 فلس كمستوى أول ثم 130 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 168.0 بينما مستوى المقاومة هو 171.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط