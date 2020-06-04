شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 14٫60 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الأرباح للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 13٫50 فلس كمستوى أول ثم 11٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.2 بينما مستوى المقاومة هو 15.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط