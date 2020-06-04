شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 8٫49 ريال، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 8٫20 ريال، وهو ما يعد إشارة ايجابية، وفي ظل استمرار تداول مؤشر ماكد أعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 9٫30 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 8 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.16 وبين مستوى المقاومة هو 8.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد