شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD)يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫474 ريال امس الاربعاء، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 0٫52 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫45 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.47 وبين مستوى المقاومة هو 0.48 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد