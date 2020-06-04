شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يشهد تحسن في الأداء -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تحسن في الأداء خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 15٫70 ريال، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 15٫70 ريال، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 16٫70 ريال كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.46 وبين مستوى المقاومة هو 15.94 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد