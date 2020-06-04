شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 5453 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 5400 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم الهام عند 5000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,434 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,473 نقطة